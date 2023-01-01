WinkФильмыПервый день моей жизниАктёры и съёмочная группа фильма «Первый день моей жизни»
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый день моей жизни»
Актёры
АктёрUomo
Тони СервиллоToni Servillo
АктёрNapoleone
Валерио �МастандреаValerio Mastandrea
АктрисаArianna
Маргерита БуйMargherita Buy
АктрисаEmilia
Сара СеррайоккоSara Serraiocco
АктёрDaniele
Габриэле Крист�иниGabriele Cristini
АктрисаDonna
Виттория ПуччиниVittoria Puccini
АктёрTommaso
Лино ГуанчалеLino Guanciale
АктрисаGreta
Элена ЛьеттиElena Lietti
АктрисаMadre di Daniele
Лидия ВиталеLidia Vitale
АктёрZeno