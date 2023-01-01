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Фильмы
Первый день моей жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый день моей жизни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый день моей жизни»

Режиссёры

Паоло Дженовезе

Паоло Дженовезе

Paolo Genovese
Режиссёр

Актёры

Тони Сервилло

Тони Сервилло

Toni Servillo
АктёрUomo
Валерио Мастандреа

Валерио Мастандреа

Valerio Mastandrea
АктёрNapoleone
Маргерита Буй

Маргерита Буй

Margherita Buy
АктрисаArianna
Сара Серрайокко

Сара Серрайокко

Sara Serraiocco
АктрисаEmilia
Габриэле Кристини

Габриэле Кристини

Gabriele Cristini
АктёрDaniele
Виттория Пуччини

Виттория Пуччини

Vittoria Puccini
АктрисаDonna
Лино Гуанчале

Лино Гуанчале

Lino Guanciale
АктёрTommaso
Элена Льетти

Элена Льетти

Elena Lietti
АктрисаGreta
Лидия Витале

Лидия Витале

Lidia Vitale
АктрисаMadre di Daniele
Томас Трабакки

Томас Трабакки

Thomas Trabacchi
АктёрZeno

Сценаристы

Роландо Равелло

Роландо Равелло

Rolando Ravello
Сценарист
Паоло Дженовезе

Паоло Дженовезе

Paolo Genovese
Сценарист

Продюсеры

Паоло Скьярретта

Паоло Скьярретта

Paolo Sciarretta
Продюсер
Илария Дзаццаро

Илария Дзаццаро

Ilaria Zazzaro
Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Фёдор Парамонов

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа

Операторы

Фабрицио Луччи

Фабрицио Луччи

Fabrizio Lucci
Оператор

Композиторы

Маурицио Филардо

Маурицио Филардо

Maurizio Filardo
Композитор