Первый день моей жизни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сказочная драмеди от режиссера «Идеальных незнакомцев» об ангеле-хранителе, который помогает отчаявшимся людям по-новому взглянуть на свою жизнь. Однажды зимней ночью несколько человек в Риме совершают суицид. Троих из них ― Арианну, Наполеоне и Эмилию ― встречает таинственный водитель, который отвозит самоубийц в гостиницу, где им предстоит провести неделю. Утром к троице присоединяется 12-летний диабетик Дэниэле, который съел 40 пончиков и оказался в коме. В течение 7 дней четверо незнакомцев под присмотром ангела-хранителя будут наблюдать, как выглядит мир без них, оставаясь невидимыми для остальных людей. Воспользуются ли они шансом вернуться к живым после этой недели? Ответ подскажет фильм «Первый день мой жизни» 2023 режиссера Паоло Дженовезе, который на Wink можно смотреть онлайн.
Первый день моей жизни смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Паоло
Дженовезе
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- ССАктриса
Сара
Серрайокко
- ГКАктёр
Габриэле
Кристини
- ВПАктриса
Виттория
Пуччини
- ЛГАктёр
Лино
Гуанчале
- ЭЛАктриса
Элена
Льетти
- ЛВАктриса
Лидия
Витале
- ТТАктёр
Томас
Трабакки
- РРСценарист
Роландо
Равелло
- ПДСценарист
Паоло
Дженовезе
- ПСПродюсер
Паоло
Скьярретта
- ИДПродюсер
Илария
Дзаццаро
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ФЛОператор
Фабрицио
Луччи
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо