Первый день моей жизни
Wink
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Первый день моей жизни
8.62023, Il primo giorno della mia vita
Комедии, Драмы116 мин18+
Ангел-хранитель дает шанс на новую жизнь отчаявшимся людям. Драмеди от режиссера «Идеальных незнакомцев»

Первый день моей жизни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сказочная драмеди от режиссера «Идеальных незнакомцев» об ангеле-хранителе, который помогает отчаявшимся людям по-новому взглянуть на свою жизнь. Однажды зимней ночью несколько человек в Риме совершают суицид. Троих из них ― Арианну, Наполеоне и Эмилию ― встречает таинственный водитель, который отвозит самоубийц в гостиницу, где им предстоит провести неделю. Утром к троице присоединяется 12-летний диабетик Дэниэле, который съел 40 пончиков и оказался в коме. В течение 7 дней четверо незнакомцев под присмотром ангела-хранителя будут наблюдать, как выглядит мир без них, оставаясь невидимыми для остальных людей. Воспользуются ли они шансом вернуться к живым после этой недели? Ответ подскажет фильм «Первый день мой жизни» 2023 режиссера Паоло Дженовезе, который на Wink можно смотреть онлайн.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый день моей жизни»

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