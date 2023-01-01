Первый день моей жизни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сказочная драмеди от режиссера «Идеальных незнакомцев» об ангеле-хранителе, который помогает отчаявшимся людям по-новому взглянуть на свою жизнь. Однажды зимней ночью несколько человек в Риме совершают суицид. Троих из них ― Арианну, Наполеоне и Эмилию ― встречает таинственный водитель, который отвозит самоубийц в гостиницу, где им предстоит провести неделю. Утром к троице присоединяется 12-летний диабетик Дэниэле, который съел 40 пончиков и оказался в коме. В течение 7 дней четверо незнакомцев под присмотром ангела-хранителя будут наблюдать, как выглядит мир без них, оставаясь невидимыми для остальных людей. Воспользуются ли они шансом вернуться к живым после этой недели? Ответ подскажет фильм «Первый день мой жизни» 2023 режиссера Паоло Дженовезе, который на Wink можно смотреть онлайн.



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