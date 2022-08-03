Первому игроку приготовиться (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Можетли компьютерная игра определить судьбу нашего мира? Головокружительныйсай-фай«Первому игроку приготовиться»Стивена Спилберга приглашает вOASIS, где виртуальные приключения иопасности переплетаются ссудьбой человечества.
В2045 году, когда реальность утопает вхаосе, люди находят спасение вискусственной вселенной OASIS. Подросток изтрущоб Уэйд участвует вохоте за«пасхальным яйцом», спрятанным разработчиком исоздателем OASIS иобещающим победителю несметное богатство ивласть. Вместе сдрузьями парень бросает вызов могущественной корпорации, которая жаждет захватить контроль над виртуальным миром. Уэйд проходит через головокружительные испытания, раскрывая секреты OASIS исталкиваясь сугрозами вреальности. Его находчивость иверность друзьям становятся главными инструментами вборьбе забудущее.
Ностальгия по80-мифутуристический экшен стали главной фишкой картины«Первому игроку приготовиться». Фильм набит отсылками кпоп-культуреилегендарным видеоиграм, так что скучать заего просмотром непридется.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время134 мин / 02:14
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актриса
Оливия
Кук
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ЛУАктриса
Лина
Уэйте
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актёр
Саймон
Пегг
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- ФЧАктёр
Филип
Чжао
- Актёр
Вин
Морисаки
- ХДАктриса
Ханна
Джон-Кэймен
- ЭКСценарист
Эрнест
Клайн
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Продюсер
Брюс
Берман
- РКПродюсер
Рик
Картер
- ЭКПродюсер
Эрнест
Клайн
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- МСХудожник
Марк
Скратон
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри