Первому игроку приготовиться (фильм, 2018) смотреть онлайн

Можетли компьютерная игра определить судьбу нашего мира? Головокружительныйсай-фай«Первому игроку приготовиться»Стивена Спилберга приглашает вOASIS, где виртуальные приключения иопасности переплетаются ссудьбой человечества.



В2045 году, когда реальность утопает вхаосе, люди находят спасение вискусственной вселенной OASIS. Подросток изтрущоб Уэйд участвует вохоте за«пасхальным яйцом», спрятанным разработчиком исоздателем OASIS иобещающим победителю несметное богатство ивласть. Вместе сдрузьями парень бросает вызов могущественной корпорации, которая жаждет захватить контроль над виртуальным миром. Уэйд проходит через головокружительные испытания, раскрывая секреты OASIS исталкиваясь сугрозами вреальности. Его находчивость иверность друзьям становятся главными инструментами вборьбе забудущее.



Ностальгия по80-мифутуристический экшен стали главной фишкой картины«Первому игроку приготовиться». Фильм набит отсылками кпоп-культуреилегендарным видеоиграм, так что скучать заего просмотром непридется.

