Первобытный страх (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

В Чикаго находят труп архиепископа Рашмена — уважаемого и значимого жителя города. Все улики однозначно идентифицируют виновника убийства, а свидетельские показания единодушны. Основной подозреваемый Арон — молодой парень из церковного хора, для которого Рашмен практически был отцом. Но в чем был мотив?



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