Первобытный страх
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Первобытный страх

Первобытный страх (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.81996, Primal Fear
Триллеры, Драмы125 мин18+

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Сюжет

В Чикаго находят труп архиепископа Рашмена — уважаемого и значимого жителя города. Все улики однозначно идентифицируют виновника убийства, а свидетельские показания единодушны. Основной подозреваемый Арон — молодой парень из церковного хора, для которого Рашмен практически был отцом. Но в чем был мотив?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первобытный страх»

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