Первобытный страх (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.81996, Primal Fear
Триллеры, Драмы125 мин18+
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Сюжет
В Чикаго находят труп архиепископа Рашмена — уважаемого и значимого жителя города. Все улики однозначно идентифицируют виновника убийства, а свидетельские показания единодушны. Основной подозреваемый Арон — молодой парень из церковного хора, для которого Рашмен практически был отцом. Но в чем был мотив?
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Хоблит
- Актёр
Ричард
Гир
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Джон
Махони
- Актриса
Элфри
Вудард
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- ДСАктёр
Джо
Спано
- СШСценарист
Стив
Шэган
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- УДСценарист
Уильям
Дил мл.
- ХКПродюсер
Хоук
Кох
- Продюсер
Гари
Лучези
- РМПродюсер
Роберт
МакМинн
- УАХудожник
Уильям
Арнольд
- СКХудожница
Синди
Карр
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард