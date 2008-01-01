Перевозчик 3 (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Перевозчик 3» — фильм 2008 года от Оливье Мегатона, продолжающий рассказывать историю бесстрашного Фрэнка Мартина. В главной роли — звезда ленты «Операция “Фортуна”» Джейсон Стэйтем, автором сценария и продюсером картины выступил Люк Бессон, подаривший миру культовый фильм «Леон».
После приключений в Майями, Фрэнк захотел отойти от криминала и спокойно жить во французской Ривьере. Однако работа вновь его находит, и ситуация снова чрезвычайная: похищена дочь украинского министра, и ее жизнью и безопасностью шантажируют отца. Глава нечистой на руку корпорации хочет таким путем получить возможность утилизировать токсичные отходы на территории чужого государства. Фрэнк и заложница — Валентина — связаны детонирующими браслетами и вынуждены оставаться в пределах 25 метров от машины на всем пути до Одессы. Попутно им придется бороться с отправленным в погоню головорезам.
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Информация
СтранаСША, Франция, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ОМРежиссёр
Оливье
Мегатон
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- НРАктриса
Наталья
Рудакова
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- Актёр
Ерун
Краббе
- АКАктёр
Алекс
Коболд
- ДААктёр
Дэвид
Атракчи
- ЯСАктёр
Ян
Сандберг
- Актёр
Эрик
Эбони
- ДКАктёр
Дэвид
Камменос
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АЛХудожник
Арно
Ле Рош
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- ДФОператор
Джованни
Фьоре Кольтеллаччи
- ААКомпозитор
Александр
Азария