Перевозчик 3 (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Перевозчик 3» — фильм 2008 года от Оливье Мегатона, продолжающий рассказывать историю бесстрашного Фрэнка Мартина. В главной роли — звезда ленты «Операция “Фортуна”» Джейсон Стэйтем, автором сценария и продюсером картины выступил Люк Бессон, подаривший миру культовый фильм «Леон».



После приключений в Майями, Фрэнк захотел отойти от криминала и спокойно жить во французской Ривьере. Однако работа вновь его находит, и ситуация снова чрезвычайная: похищена дочь украинского министра, и ее жизнью и безопасностью шантажируют отца. Глава нечистой на руку корпорации хочет таким путем получить возможность утилизировать токсичные отходы на территории чужого государства. Фрэнк и заложница — Валентина — связаны детонирующими браслетами и вынуждены оставаться в пределах 25 метров от машины на всем пути до Одессы. Попутно им придется бороться с отправленным в погоню головорезам.



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