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Пчелка Майя

Пчелка Майя (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Maya The Bee – Movie
Мультфильм, Для самых маленьких84 мин0+

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О фильме

Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков.

Страна
Германия, Австралия
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пчелка Майя»