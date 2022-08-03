Пчелка Майя (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Maya The Bee – Movie
Мультфильм, Для самых маленьких84 мин0+
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О фильме
Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков.
СтранаГермания, Австралия
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АСРежиссёр
Алекс
Стадерманн
- КДАктриса
Коко
Джек Гиллис
- НШАктриса
Нина
Шаттон
- Актёр
Ричард
Роксбург
- Актриса
Джеки
Уивер
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ХМАктриса
Хезер
Митчелл
- Актриса
Джастин
Кларк
- ДКАктёр
Дэвид
Коллинз
- ФЭСценарист
Фин
Эдквист
- МССценарист
Маркус
Сауэрман
- ДБПродюсер
Джим
Бэллэнтайн
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЛААктёр дубляжа
Лев
Аксельрод
- ПОХудожник
Петер
Одековен
- АСМонтажёр
Адам
Смит