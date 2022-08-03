Пассажир HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Commuter
Боевик, Триллер100 мин18+
О фильме
Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ШЛАктёр
Шазад
Латиф
- ЭНАктёр
Энди
Найман
- Актриса
Клара
Лаго
- РИСценарист
Райан
Ингл
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- РБКомпозитор
Роке
Баньос