Парни из Джерси (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Jersey Boys
Драма, Музыка128 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- ДЛАктёр
Джон
Ллойд Янг
- СШАктёр
Стив
Ширрипа
- Актёр
Кристофер
Уокен
- КНАктриса
Кэтрин
Нардуччи
- ЛВАктёр
Лу
Волп
- ДКАктёр
Джонни
Канниццаро
- МПАктёр
Майкл
Патрик Макгилл
- ЖМАктриса
Жаклин
Мацарелла
- МЛАктёр
Майкл
Ломенда
- МБСценарист
Маршалл
Брикмен
- ЭЭСценарист
Эрик
Элис
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- БГПродюсер
Боб
Гаудио
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн