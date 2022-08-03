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Парни из Джерси

Парни из Джерси (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Jersey Boys
Драма, Музыка128 мин18+

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О фильме

Фильм является биографией группы The Four Seasons. Он рассказывает о их развитии, о пережитых личных столкновениях и трудных временах, и окончательном триумфе группы друзей, чья музыка стала символом целого поколения.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни из Джерси»