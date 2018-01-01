Wink
Парни из Джерси
Актёры и съёмочная группа фильма «Парни из Джерси»

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни из Джерси»

Режиссёры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Режиссёр

Актёры

Винсент Пьяцца

Vincent Piazza
АктёрTommy DeVito
Джон Ллойд Янг

Джон Ллойд Янг

John Lloyd Young
АктёрFrankie Valli
Стив Ширрипа

Steve Schirripa
АктёрVito (в титрах: Steven R. Schirripa)
Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрGyp DeCarlo
Кэтрин Нардуччи

Kathrine Narducci
АктрисаFrankie's Mother
Лу Волп

Lou Volpe
АктёрFrankie's Father
Джонни Канниццаро

Johnny Cannizzaro
АктёрNick DeVito
Майкл Патрик Макгилл

Michael Patrick McGill
АктёрOfficer Mike
Жаклин Мацарелла

Jacqueline Mazarella
АктрисаAngry Woman
Майкл Ломенда

Michael Lomenda
АктёрNick Massi

Сценаристы

Маршалл Брикмен

Marshall Brickman
Сценарист
Эрик Элис

Rick Elice
Сценарист

Продюсеры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер
Грэм Кинг

Graham King
Продюсер
Роберт Лоренц

Robert Lorenz
Продюсер
Боб Гаудио

Bob Gaudio
Продюсер

Художники

Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Дебора Хоппер

Deborah Hopper
Художница

Монтажёры

Джоэл Кокс

Joel Cox
Монтажёр
Гари Роач

Gary Roach
Монтажёр

Операторы

Том Стерн

Tom Stern
Оператор