WinkФильмыПарни из ДжерсиАктёры и съёмочная группа фильма «Парни из Джерси»
Актёры и съёмочная группа фильма «Парни из Джерси»
Режиссёры
Актёры
АктёрTommy DeVito
Винсент ПьяццаVincent Piazza
АктёрFrankie Valli
Джон Ллойд ЯнгJohn Lloyd Young
АктёрVito (в титрах: Steven R. Schirripa)
Стив ШиррипаSteve Schirripa
АктёрGyp DeCarlo
Кристофер УокенChristopher Walken
АктрисаFrankie's Mother
Кэтрин НардуччиKathrine Narducci
АктёрFrankie's Father
Лу ВолпLou Volpe
АктёрNick DeVito
Джонни КанниццароJohnny Cannizzaro
АктёрOfficer Mike
Майкл Патрик МакгиллMichael Patrick McGill
АктрисаAngry Woman
Жаклин МацареллаJacqueline Mazarella
АктёрNick Massi