Париж. Все включено
Актёры и съёмочная группа фильма «Париж. Все включено»

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж. Все включено»

Режиссёры

Дэни Бун

Dany Boon
Режиссёр

Актёры

Дэни Бун

Dany Boon
АктёрTridan Lagache
Кад Мерад

Kad Merad
АктёрLouis
Шарлотта Генсбур

Charlotte Gainsbourg
АктрисаRoxane
Максим Гастой

Maxime Gasteuil
АктёрDidier Lagache
Каролин Англад

Caroline Anglade
АктрисаFran&ccedil;oise Lagache
Аврора Клеман

Aurore Clément
АктрисаFran&ccedil;oise Lagache 70 ans
Гаэль Раэс

Gaël Raës
АктёрTridan 8 ans
Сара Бун

Sarah Boon
АктрисаHéléna
Майбелль Билла Снодграсс

Maybelle Billa Snodgrass
АктрисаViolette Charmet 8 ans
Татьяна Гуссефф

Tatiana Gousseff
АктрисаChristelle

Сценаристы

Дэни Бун

Dany Boon
Сценарист

Продюсеры

Жером Сейду

Jérôme Seydoux
Продюсер
Дэни Бун

Dany Boon
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа

Художники

Летиция Буи

Laetitia Bouix
Художница