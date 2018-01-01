Wink
Париж: Город мертвых
Актёры и съёмочная группа фильма «Париж: Город мертвых»

Режиссёры

Джон Эрик Даудл

John Erick Dowdle
Режиссёр

Актёры

Пердита Викс

Perdita Weeks
АктрисаScarlett
Бен Фельдман

Ben Feldman
АктёрGeorge
Эдвин Ходж

Edwin Hodge
АктёрBenji
Франсуа Сивиль

François Civil
АктёрPapillon
Марион Ламбер

Marion Lambert
АктрисаSouxie
Али Мархьяр

Ali Marhyar
АктёрZed
Косме Кастро

Cosme Castro
АктёрLa Taupe
Хамид Джавадан

Hamid Djavadan
АктёрReza (в титрах: Hamidreza Javdan)
Тео Шольби

Théo Cholbi
АктёрGloomy Teenager
Эми Леви

Emy Lévy
АктрисаTour Guide (в титрах: Emy Levy)

Сценаристы

Джон Эрик Даудл

John Erick Dowdle
Сценарист
Дрю Даудл

Drew Dowdle
Сценарист

Продюсеры

Дрю Даудл

Drew Dowdle
Продюсер
Джон Дж. Джашни

Jon Jashni
Продюсер
Томас Тулл

Thomas Tull
Продюсер

Актёры дубляжа

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Олег Новиков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Елена Сванидзе

Актриса дубляжа

Художники

Паскаль Ле Геллек

Pascal Le Guellec
Художник
Энни Блум

Annie Bloom
Художница

Монтажёры

Эллиот Гринберг

Elliot Greenberg
Монтажёр

Операторы

Лео Энстен

Léo Hinstin
Оператор

Композиторы

Кифес Чанция

Keefus Ciancia
Композитор