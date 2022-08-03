Париж: Город мертвых (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Увидеть Париж и умереть — здесь это не просто красивая цитата. «Париж: Город мертвых» — леденящий кровь хоррор о фатальной погоне за заветной загадкой алхимиков.
Подземелья столицы Франции таят не только древние тайны, но и кошмары, убивающие всякого, кто осмелится их потревожить. Археолог Скарлетт, одержимая поисками философского камня, идет по стопам погибшего отца. Надпись на древней арамейской плите из Ирана приводит героиню в катакомбы Парижа. Вместе с командой приятелей она спускается под землю и погружается в мрак. Обвалы, сектанты и проклятые туннели, несущие смерть, превращают поиск в отчаянную схватку за выживание.
Фильм «Париж: Город мертвых» — клаустрофобный триллер, где каждый шаг отдается эхом ужаса. Алхимическая правда скрыта во тьме катакомб, но ее стражи не знают пощады...
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Эрик Даудл
- Актриса
Пердита
Викс
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- МЛАктриса
Марион
Ламбер
- АМАктёр
Али
Мархьяр
- ККАктёр
Косме
Кастро
- ХДАктёр
Хамид
Джавадан
- ТШАктёр
Тео
Шольби
- ЭЛАктриса
Эми
Леви
- Сценарист
Джон
Эрик Даудл
- ДДСценарист
Дрю
Даудл
- ДДПродюсер
Дрю
Даудл
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сванидзе
- ПЛХудожник
Паскаль
Ле Геллек
- ЭБХудожница
Энни
Блум
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- ЛЭОператор
Лео
Энстен
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция