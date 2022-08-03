Париж: Город мертвых
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Париж: Город мертвых

Париж: Город мертвых (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.52014, As Above, So Below
Ужасы, Детектив89 мин18+

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О фильме

Увидеть Париж и умереть — здесь это не просто красивая цитата. «Париж: Город мертвых» — леденящий кровь хоррор о фатальной погоне за заветной загадкой алхимиков.

Подземелья столицы Франции таят не только древние тайны, но и кошмары, убивающие всякого, кто осмелится их потревожить. Археолог Скарлетт, одержимая поисками философского камня, идет по стопам погибшего отца. Надпись на древней арамейской плите из Ирана приводит героиню в катакомбы Парижа. Вместе с командой приятелей она спускается под землю и погружается в мрак. Обвалы, сектанты и проклятые туннели, несущие смерть, превращают поиск в отчаянную схватку за выживание.

Фильм «Париж: Город мертвых» — клаустрофобный триллер, где каждый шаг отдается эхом ужаса. Алхимическая правда скрыта во тьме катакомб, но ее стражи не знают пощады...

Страна
США, Франция
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж: Город мертвых»