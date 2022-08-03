Париж: Город мертвых (фильм, 2014) смотреть онлайн

Увидеть Париж и умереть — здесь это не просто красивая цитата. «Париж: Город мертвых» — леденящий кровь хоррор о фатальной погоне за заветной загадкой алхимиков.



Подземелья столицы Франции таят не только древние тайны, но и кошмары, убивающие всякого, кто осмелится их потревожить. Археолог Скарлетт, одержимая поисками философского камня, идет по стопам погибшего отца. Надпись на древней арамейской плите из Ирана приводит героиню в катакомбы Парижа. Вместе с командой приятелей она спускается под землю и погружается в мрак. Обвалы, сектанты и проклятые туннели, несущие смерть, превращают поиск в отчаянную схватку за выживание.



Фильм «Париж: Город мертвых» — клаустрофобный триллер, где каждый шаг отдается эхом ужаса. Алхимическая правда скрыта во тьме катакомб, но ее стражи не знают пощады...

