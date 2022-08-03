Паранормальное явление: Метка Дьявола (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, Paranormal Activity: The Marked Ones
Ужасы, Детектив80 мин18+
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О фильме
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лэндон
- ЭДАктёр
Эндрю
Джейкобс
- ГУАктриса
Габриэль
Уолш
- РВАктриса
Рене
Виктор
- НГАктриса
Ноэми
Гонсалес
- ДСАктёр
Дэвид
Сауседо
- ГСАктриса
Глория
Сандоваль
- РКАктёр
Ричард
Кебрал
- КПАктёр
Карлос
Праттс
- ХВАктёр
Хуан
Васкес
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ОПСценарист
Орен
Пели
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- ГППродюсер
Грегори
Плоткин
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- МЛХудожница
Мэрилу
Лим
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин