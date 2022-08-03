Паранормальное явление: Метка Дьявола
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Паранормальное явление: Метка Дьявола

Паранормальное явление: Метка Дьявола (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, Paranormal Activity: The Marked Ones
Ужасы, Детектив80 мин18+

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О фильме

Потусторонняя сила, терроризировавшая героев предыдущих серий, вновь вырвалась на свободу в поисках новых жертв…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Метка Дьявола»