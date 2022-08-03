Паранормальное явление 5: Призраки в 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.02015, Paranormal Activity: The Ghost Dimension
Ужасы, Детектив84 мин18+
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О фильме
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ГПРежиссёр
Грегори
Плоткин
- КДАктёр
Крис
Дж. Мюррэй
- БШАктриса
Брит
Шоу
- АДАктриса
Айви
Джордж
- ДГАктёр
Дэн
Гилл
- ОТАктриса
Оливия
Тейлор Дадли
- ДБАктриса
Джесика
Браун
- ДМАктёр
Дон
Макманус
- МКАктёр
Майкл
Кравич
- ХФАктриса
Халли
Фут
- АРСценарист
Адам
Робител
- ГХСценарист
Гэвин
Хеффернан
- ОПСценарист
Орен
Пели
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВЖАктриса дубляжа
Василиса
Журавлева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- СМАктриса дубляжа
Светлана
Молодцова
- ШКХудожник
Шеннон
Кемп
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас