Паранормальное явление 5: Призраки в 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь Лейла переезжают в довольно симпатичный и тихий дом. В гараже они находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали, что они увидят, когда заглянут в объектив камеры…



