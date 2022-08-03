Папаши без вредных привычек (фильм, 2011) смотреть онлайн

Папаши без вредных привычек
8.82011, On ne choisit pas sa famille
Комедия97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Алекс хочет удочерить очаровательную 5-летнюю малышку Майли, которая живет в Таиланде. Но по законам этой страны приeмные родители должны быть официально зарегистрированной супружеской парой. Алекс подбивает своего брата, Сезара Борньоли, разорившегося автомобильного дилера, на аферу: он должен поехать с супругой Алекс, Ким в Таиланд, изображая еe супруга, что бы забрать оттуда девочку. Но трудно найти более непохожих людей, чем Ким и Сезар. А доктор Луиш, опекун девочки, начинает подозревать неладное…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папаши без вредных привычек»