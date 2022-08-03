Папаши без вредных привычек (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, On ne choisit pas sa famille
Комедия97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Алекс хочет удочерить очаровательную 5-летнюю малышку Майли, которая живет в Таиланде. Но по законам этой страны приeмные родители должны быть официально зарегистрированной супружеской парой. Алекс подбивает своего брата, Сезара Борньоли, разорившегося автомобильного дилера, на аферу: он должен поехать с супругой Алекс, Ким в Таиланд, изображая еe супруга, что бы забрать оттуда девочку. Но трудно найти более непохожих людей, чем Ким и Сезар. А доктор Луиш, опекун девочки, начинает подозревать неладное…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Мюриэль
Робен
- Актриса
Элена
Ногерра
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- МФАктриса
Майли
Флорентин Дао
- ЭПАктриса
Элен
Патаро
- АГАктриса
Анна
Гейлор
- КААктриса
Каролин
Англад
- СЮАктриса
Софи-Шарлотт
Юссон
- Сценарист
Кристиан
Клавье
- МДСценарист
Мишель
Делгадо
- Продюсер
Кристиан
Клавье
- ФКПродюсер
Франсуа
Краус
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ИДХудожница
Изабель
Де Араужо
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- РПКомпозитор
Рамон
Пипен