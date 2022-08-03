Пэм – настоящий гусь-одиночка, пренебрегающий законами стаи и не желающий заводить потомство. Во время подготовки к перелету на юг он, размахнувшись, отлучает двух утят от родителей и ломает крыло. Подбитому Пэму предстоит долгий путь в компании озорных ребят, которых надо вернуть в семью.

