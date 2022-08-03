Папа-мама гусь (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.22018, Duck Duck Goose
Мультфильм, Приключения88 мин6+
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О фильме
Пэм – настоящий гусь-одиночка, пренебрегающий законами стаи и не желающий заводить потомство. Во время подготовки к перелету на юг он, размахнувшись, отлучает двух утят от родителей и ломает крыло. Подбитому Пэму предстоит долгий путь в компании озорных ребят, которых надо вернуть в семью.
СтранаСША, Таиланд, Китай, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КДРежиссёр
Крис
Дженкинс
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актриса
Зендея
- ЛЛАктёр
Лэнс
Лим
- ГПАктёр
Грег
Прупс
- НЛАктриса
Наташа
Леджеро
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- РУАктёр
Регги
Уоттс
- КРАктёр
Карл
Райнер
- Актёр
Стивен
Фрай
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- КДСценарист
Крис
Дженкинс
- СЭСценарист
Скотт
Эткинсон
- ТУСценарист
Теган
Уэст
- ПФПродюсер
Пенни
Финкелман Кокс
- ЭБПродюсер
Эдоардо
Бусси
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- Актриса дубляжа
Полина
Гагарина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Линдер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем