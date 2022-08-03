Папа-мама гусь
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Детям
Папа-мама гусь

Папа-мама гусь (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Duck Duck Goose
Мультфильм, Приключения88 мин6+

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О фильме

Пэм – настоящий гусь-одиночка, пренебрегающий законами стаи и не желающий заводить потомство. Во время подготовки к перелету на юг он, размахнувшись, отлучает двух утят от родителей и ломает крыло. Подбитому Пэму предстоит долгий путь в компании озорных ребят, которых надо вернуть в семью.

Страна
США, Таиланд, Китай, Великобритания, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа-мама гусь»