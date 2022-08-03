Пандорум (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Pandorum
Ужасы, Триллер103 мин18+
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О фильме
В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, которые крушат все на своем пути.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КАРежиссёр
Кристиан
Альварт
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актриса
Антье
Трауэ
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- ЭРАктёр
Эдди
Роус
- Актёр
Норман
Ридус
- АХАктёр
Андре
Хеннике
- ФКАктриса
Фридерике
Кемптер
- НШАктёр
Нильс-Бруно
Шмидт
- КАСценарист
Кристиан
Альварт
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- СМАктёр дубляжа
Станислав
Москвин
- ИТАктриса дубляжа
Ирина
Ткаленко
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- ИМХудожница
Ивана
Милош
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- ФШМонтажёр
Филипп
Шталь
- ИВМонтажёр
Ивонн
Валдез