Пандорум
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Пандорум

Пандорум (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Pandorum
Ужасы, Триллер103 мин18+

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О фильме

В безднах космоса движется звездолет. Два члена команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются в сложной ситуации: оборудование не работает, вспомнить они ничего не могут. Какова была их миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, которые крушат все на своем пути.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пандорум»