Фильм Пальма 2
О фильме
Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, котором�у Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.
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Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Кондауров
- Актёр
Виктор
Добронравов
- ЛБАктёр
Леонид
Басов
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актриса
Валерия
Федорович
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Сергей
Гилев
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Сценарист
Екатерина
Мавроматис
- Сценарист
Александр
Домогаров мл.
- ЛЦСценарист
Лиза
Цыганова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- АКХудожница
Анна
Козлова
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков