Паганини: Скрипач дьяволаАктёры и съёмочная группа фильма «Паганини: Скрипач дьявола»
Актёры и съёмочная группа фильма «Паганини: Скрипач дьявола»
Режиссёры
Актёры
АктёрNiccolò Paganini
Дэвид ГарреттDavid Garrett
АктёрUrbani
Джаред ХаррисJared Harris
АктрисаCharlotte Watson
Андреа ДэкAndrea Deck
АктёрJohn Watson
Кристиан МаккэйChristian McKay
АктрисаEthel Langham
Джоэли РичардсонJoely Richardson
АктрисаElizabeth Wells
Вероника ФерресVeronica Ferres
АктрисаPrimrose Blackstone
Оливия д’АбоOlivia d'Abo
АктёрLord Burghersh
Хельмут БергерHelmut Berger
АктёрFighter
Кристиан ПорцKristian Portz
АктёрBurly Man