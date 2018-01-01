Wink
Паганини: Скрипач дьявола
Актёры и съёмочная группа фильма «Паганини: Скрипач дьявола»

Режиссёры

Бернард Роуз

Bernard Rose
Режиссёр

Актёры

Дэвид Гарретт

David Garrett
АктёрNiccolò Paganini
Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрUrbani
Андреа Дэк

Andrea Deck
АктрисаCharlotte Watson
Кристиан Маккэй

Christian McKay
АктёрJohn Watson
Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
АктрисаEthel Langham
Вероника Феррес

Veronica Ferres
АктрисаElizabeth Wells
Оливия д’Або

Olivia d'Abo
АктрисаPrimrose Blackstone
Хельмут Бергер

Helmut Berger
АктёрLord Burghersh
Кристиан Порц

Kristian Portz
АктёрFighter
Томас Антон

Thomas Anton
АктёрBurly Man

Сценаристы

Бернард Роуз

Bernard Rose
Сценарист

Продюсеры

Данни Краус

Danny Krausz
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Художники

Биргит Хаттер

Birgit Hutter
Художница

Монтажёры

Бритта Налер

Britta Nahler
Монтажёр

Операторы

Бернард Роуз

Bernard Rose
Оператор

Композиторы

Дэвид Гарретт

David Garrett
Композитор