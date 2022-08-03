Паганини: Скрипач дьявола (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Devil's Violinist
Мелодрама, Музыка117 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БРРежиссёр
Бернард
Роуз
- ДГАктёр
Дэвид
Гарретт
- Актёр
Джаред
Харрис
- АДАктриса
Андреа
Дэк
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актриса
Вероника
Феррес
- ОдАктриса
Оливия
д’Або
- ХБАктёр
Хельмут
Бергер
- КПАктёр
Кристиан
Порц
- ТААктёр
Томас
Антон
- БРСценарист
Бернард
Роуз
- ДКПродюсер
Данни
Краус
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- БХХудожница
Биргит
Хаттер
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- БРОператор
Бернард
Роуз
- ДГКомпозитор
Дэвид
Гарретт