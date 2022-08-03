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Паганини: Скрипач дьявола

Паганини: Скрипач дьявола (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Devil's Violinist
Мелодрама, Музыка117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История любви легендарного Паганини, "продавшего душу дьяволу" и девушки с ангельским голосом.

Страна
Италия, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паганини: Скрипач дьявола»