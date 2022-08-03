Отвязные приключения в Лондоне (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.32017, Lost in London
Комедия, Криминал99 мин18+
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О фильме
Дебютный однокадровый фильм Вуди Харрельсона, основанный на реальных событиях, произошедших в жизни актера в 2002 году. Оказавшись в Лондоне со спектаклем, Харрельсон попадает в водоворот абсурдных ситуаций, которые угрожают не только карьере и репутации артиста, но и его браку.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Элинор
Мацуура
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- ВНАктёр
Вилли
Нельсон
- ММАктёр
Мартин
МакКанн
- ШПАктёр
Шон
Пауэр
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- ЛХАктриса
Луиза
Харланд
- Актёр
Юссеф
Керкур
- НБАктриса
Наоми
Баттрик
- Сценарист
Вуди
Харрельсон
- Продюсер
Вуди
Харрельсон
- ККПродюсер
Кен
Као
- ДРПродюсер
Джош
Розенбаум
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- НУХудожница
Натали
Уорд
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ЭДКомпозитор
Энтони
Дженн
- МСКомпозитор
Мартин
Слэттери