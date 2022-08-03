Отвязные приключения в Лондоне
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Отвязные приключения в Лондоне

Отвязные приключения в Лондоне (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.32017, Lost in London
Комедия, Криминал99 мин18+

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О фильме

Дебютный однокадровый фильм Вуди Харрельсона, основанный на реальных событиях, произошедших в жизни актера в 2002 году. Оказавшись в Лондоне со спектаклем, Харрельсон попадает в водоворот абсурдных ситуаций, которые угрожают не только карьере и репутации артиста, но и его браку.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отвязные приключения в Лондоне»