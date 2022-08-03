Дебютный однокадровый фильм Вуди Харрельсона, основанный на реальных событиях, произошедших в жизни актера в 2002 году. Оказавшись в Лондоне со спектаклем, Харрельсон попадает в водоворот абсурдных ситуаций, которые угрожают не только карьере и репутации артиста, но и его браку.

