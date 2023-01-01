Биография

Юссеф Керкур — актер и продюсер. Родился в Рабате 9 июня 1978 года. Кинодеятель тянулся к творчеству с детства, а после посещения Королевского Шекспировского театра твердо решил стать актером. Переехал в Америку и поступил на факультет психологии в Бард-колледж, но все свободное время тратил на уроки танцев и театрального мастерства. В 2001 году переехал в Великобританию и отучился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. В начале нулевых Юссеф Керкур начал играть эпизодические роли. С тех пор его фильмография пополнилась такими яркими картинами, как «Дом Gucci», «Дракула», «Домина», «Марчелла», «Ответный удар».