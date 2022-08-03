Отпетые мошенницы (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» — фильм о двух аферистках, которые по-разному смотрят на мир, но одинаково любят деньги.
На французской Ривьере пересекаются пути двух мошенниц: утонченной профессионалки Жозефины и громкоголосой прямолинейной Пенни. Жозефина обманывает состоятельных мужчин по-крупному, придумывая сложные сценарии и легенды. Пенни же предпочитает простые уличные трюки. Их встреча превращается в борьбу за территорию, где каждая хочет доказать, что именно она — лучшая в своем деле. Чтобы разрешить спор, девушки заключают пари: кто первая разведет на деньги молодого технологического миллионера, та и останется хозяйкой местных «охотничьих угодий».
Смотреть фильм «Отпетые мошенницы» понравится тем, кто любит легкие авантюрные комедии, ярких персонажей и истории о том, что даже среди аферистов встречаются те, кто умеет удивлять.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
Крис
Эддисон
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- АШАктёр
Алекс
Шарп
- ИОАктриса
Ингрид
Оливер
- ЭДАктриса
Эмма
Дейвис
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- ДМАктёр
Дагги
Макмикин
- Актриса
Эшли
Макгуайр
- ККАктёр
Каспер
Кристенсен
- ЖШСценарист
Жаклин
Шеффер
- ПХСценарист
Пол
Хеннинг
- ДЛСценарист
Дейл
Лонер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- РХПродюсер
Роберт
Хубермэн
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли