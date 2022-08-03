Отпетые мошенницы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» — фильм о двух аферистках, которые по-разному смотрят на мир, но одинаково любят деньги.



На французской Ривьере пересекаются пути двух мошенниц: утонченной профессионалки Жозефины и громкоголосой прямолинейной Пенни. Жозефина обманывает состоятельных мужчин по-крупному, придумывая сложные сценарии и легенды. Пенни же предпочитает простые уличные трюки. Их встреча превращается в борьбу за территорию, где каждая хочет доказать, что именно она — лучшая в своем деле. Чтобы разрешить спор, девушки заключают пари: кто первая разведет на деньги молодого технологического миллионера, та и останется хозяйкой местных «охотничьих угодий».



Смотреть фильм «Отпетые мошенницы» понравится тем, кто любит легкие авантюрные комедии, ярких персонажей и истории о том, что даже среди аферистов встречаются те, кто умеет удивлять.

