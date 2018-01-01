Wink
Фильмы
Отпетые мошенницы
Актёры и съёмочная группа фильма «Отпетые мошенницы»

Режиссёры

Крис Эддисон

Chris Addison
Режиссёр

Актёры

Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаJosephine Chesterfield
Ребел Уилсон

Rebel Wilson
АктрисаPenny Rust
Алекс Шарп

Alex Sharp
АктёрThomas Westerburg
Ингрид Оливер

Ingrid Oliver
АктрисаBrigitte Desjardins
Эмма Дейвис

Emma Davies
АктрисаCathy
Дин Норрис

Dean Norris
АктёрHoward Bacon
Тимоти С. Саймонс

Timothy Simons
АктёрJeremy
Дагги Макмикин

Douggie McMeekin
АктёрJason
Эшли Макгуайр

Ashley McGuire
АктрисаPolicewoman
Каспер Кристенсен

Casper Christensen
АктёрMathias

Сценаристы

Жаклин Шеффер

Jacqueline Schaeffer
Сценарист
Пол Хеннинг

Paul Henning
Сценарист
Дейл Лонер

Dale Launer
Сценарист

Продюсеры

Роджер Бирнбаум

Roger Birnbaum
Продюсер
Илона Херцберг

Ilona Herzberg
Продюсер
Роберт Хубермэн

Robert Huberman
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Илья Сланевский

Актёр дубляжа
Марьяна Спивак

Актриса дубляжа
Марина Тарасова

Актриса дубляжа

Операторы

Майкл Коултер

Michael Coulter
Оператор

Композиторы

Энн Дадли

Anne Dudley
Композитор