Биография

Эшли Макгуайр – актриса, помощник режиссера. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинолент и телесериалов. Известность актрисе принесли роли в комедиях «Эта страна», «Мужик в печали», фэнтезийном фильме «Гарри Поттер и Дары смерти». Первым фильмом Эшли Макгуайр стала многосерийная британская кинолента «Улица Коронации», выходившая на экраны на протяжении 60 сезонов, начиная с 1960 года. Актриса снялась в рейтинговых сериалах «Чисто английское убийство», «Закон Мерфи», «Закон и порядок: Лондон», «Миранда». В 2009 году на экраны вышла криминальная драма «Гарри Браун» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Майкл Кейн, Эмили Мортимер и др. Спустя год актриса снялась в киноленте «Гарри Поттер и Дары смерти». Небольшую роль Эшли Макгуайр исполнила в третьей части мелодрамы «Бриджит Джонс». Знаковой для актрисы стала роль в рейтинговом телесериале «Эта страна» (2017-2020). Макгуайр также снялась в полнометражных кинолентах, комедии «Отпетые мошенницы», трагикомедии «Вечная красота». Небольшую роль сыграла в криминальном фильме «Джентльмены». Партнерами по съемочной площадке стали Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант и др.