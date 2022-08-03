Открытые окна (фильм, 2014) смотреть онлайн

Ник — фанат Джилл Годдард и редактор ее неофициального сайта. Он выигрывает конкурс, приз в котором — ужин со звездой. Раздается звонок и человек, представившийся Кордом, объявляет ему, что ужин отменен. Ник даже не подозревает, что стал пешкой в игре, цель которой — убийство Джилл…

