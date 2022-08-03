Открытые окна (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Open Windows
Триллер96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ник — фанат Джилл Годдард и редактор ее неофициального сайта. Он выигрывает конкурс, приз в котором — ужин со звездой. Раздается звонок и человек, представившийся Кордом, объявляет ему, что ужин отменен. Ник даже не подозревает, что стал пешкой в игре, цель которой — убийство Джилл…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- НВРежиссёр
Начо
Вигалондо
- Актёр
Элайджа
Вуд
- СГАктриса
Саша
Грэй
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- АКАктёр
Адам
Кинтеро
- ИГАктёр
Иван
Гонсалес
- ХОАктёр
Хайме
Олиас
- ДКАктёр
Джейк
Клэмбург
- ДПАктёр
Даниэль
Перес Прада
- РААктриса
Рэйчел
Ариефф
- Актриса
Мишель
Хеннер
- НВСценарист
Начо
Вигалондо
- Продюсер
Белен
Атьенса
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ХМКомпозитор
Хорхе
Магас