Открытое море (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.12003, Open Water
Ужасы, Триллер76 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая семейная пара отправляется отдыхать на Багамы. Отдых обещает быть романтичным и захватывающим. Сьюзан и Дэниел заказывают места на катере для любителей дайвинга, который обещает вывезти туристов к самым красивым местам мирового океана.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ККРежиссёр
Крис
Кентис
- БРАктриса
Блэнчард
Райан
- ДТАктёр
Дэниэл
Трэвис
- ССАктёр
Сол
Стайн
- МЭАктёр
Майкл
Э. Уильямсон
- КЗАктриса
Кристина
Зенарро
- ДЧАктёр
Джон
Чарльз
- ЭЛАктриса
Эстелл
Лау
- СЛАктёр
Стив
Лемми
- ККСценарист
Крис
Кентис
- ЛЛПродюсер
Лора
Лау
- ЭЛПродюсер
Эстелл
Лау
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ККМонтажёр
Крис
Кентис
- ККОператор
Крис
Кентис
- ЛЛОператор
Лора
Лау
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл