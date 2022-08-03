Открытое море
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Открытое море

Открытое море (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.12003, Open Water
Ужасы, Триллер76 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая семейная пара отправляется отдыхать на Багамы. Отдых обещает быть романтичным и захватывающим. Сьюзан и Дэниел заказывают места на катере для любителей дайвинга, который обещает вывезти туристов к самым красивым местам мирового океана.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Открытое море»