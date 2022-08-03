Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая семейная пара отправляется отдыхать на Багамы. Отдых обещает быть романтичным и захватывающим. Сьюзан и Дэниел заказывают места на катере для любителей дайвинга, который обещает вывезти туристов к самым красивым местам мирового океана.

