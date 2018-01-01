Wink
Фильмы
Открытое море
Актёры и съёмочная группа фильма «Открытое море»

Актёры и съёмочная группа фильма «Открытое море»

Режиссёры

Крис Кентис

Chris Kentis
Режиссёр

Актёры

Блэнчард Райан

Blanchard Ryan
АктрисаSusan Watkins
Дэниэл Трэвис

Daniel Travis
АктёрDaniel Kintner
Сол Стайн

Saul Stein
АктёрSeth
Майкл Э. Уильямсон

Michael E. Williamson
АктёрDavis (в титрах: Michael Williamson)
Кристина Зенарро

Cristina Zenarro
АктрисаLinda (в титрах: Cristina Zenaro)
Джон Чарльз

John Charles
АктёрJunior (в титрах: Jon Charles)
Эстелл Лау

Estelle Lau
АктрисаEstelle
Стив Лемми

Steve Lemme
Актёр

Сценаристы

Крис Кентис

Chris Kentis
Сценарист

Продюсеры

Лора Лау

Laura Lau
Продюсер
Эстелл Лау

Estelle Lau
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Крис Кентис

Chris Kentis
Монтажёр

Операторы

Крис Кентис

Chris Kentis
Оператор
Лора Лау

Laura Lau
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор