Остров погибших кораблей (фильм, 1987) смотреть онлайн

О фильме
После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение. В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...
СтранаСССР
ЖанрМюзикл, Фантастика, Фэнтези
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Гинзбург
- ЛБАктриса
Лариса
Белогурова
- ГСАктёр
Гедиминас
Сторпирштис
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- Актёр
Константин
Райкин
- НЛАктриса
Наталья
Лапина
- АСАктёр
Арунас
Сторпирстис
- ЛМАктриса
Лилиан
Малкина
- ГААктёр
Гали
Абайдулов
- ВЖАктёр
Валентин
Жиляев
- Актёр
Сергей
Паршин
- ЕГСценарист
Евгений
Гинзбург
- АШПродюсер
Анатолий
Шехтман
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Демич
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- Актёр дубляжа
Павел
Смеян
- ЖРАктриса дубляжа
Жанна
Рождественская
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Минаев
- ВМОператор
Валерий
Миронов
- АБКомпозитор
Александр
Басилая
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чекасин
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян
- ЮСКомпозитор
Юрий
Саульский