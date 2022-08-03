Остров погибших кораблей
Wink
Фильмы
Остров погибших кораблей

Остров погибших кораблей (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Остров погибших кораблей
Мюзикл, Фантастика94 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение. В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Фантастика, Фэнтези
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров погибших кораблей»