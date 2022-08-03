Остров Ним (фильм, 2008) смотреть онлайн

Девочка по имени Ним живет на удаленном острове со своим отцом. Ее друзья — это игуана Фред, морской лев Селки, черепаха Чика и спутниковая тарелка для выхода в Интернет. И когда отец неожиданно исчезает, она должна проявить всю свою храбрость, чтобы разыскать его с помощью своих старых и новых друзей…

