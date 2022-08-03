Остров Ним
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Остров Ним

Остров Ним (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Nim's Island
Фэнтези, Приключения91 мин12+

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О фильме

Девочка по имени Ним живет на удаленном острове со своим отцом. Ее друзья — это игуана Фред, морской лев Селки, черепаха Чика и спутниковая тарелка для выхода в Интернет. И когда отец неожиданно исчезает, она должна проявить всю свою храбрость, чтобы разыскать его с помощью своих старых и новых друзей…

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров Ним»