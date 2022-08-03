Остров Ним (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Nim's Island
Фэнтези, Приключения91 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Девочка по имени Ним живет на удаленном острове со своим отцом. Ее друзья — это игуана Фред, морской лев Селки, черепаха Чика и спутниковая тарелка для выхода в Интернет. И когда отец неожиданно исчезает, она должна проявить всю свою храбрость, чтобы разыскать его с помощью своих старых и новых друзей…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Дженнифер
Флэкетт
- МЛРежиссёр
Марк
Левин
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Джерард
Батлер
- МКАктёр
Майкл
Карман
- МБАктёр
Марк
Брэйди
- ЭСАктёр
Энтони
Симко
- КДАктёр
Кристофер
Джеймс Бейкер
- МДАктёр
Мэддисон
Джойс
- ПКАктёр
Питер
Каллэн
- РДАктриса
Ронда
Дойл
- Сценарист
Паула
Мазур
- МЛСценарист
Марк
Левин
- Сценарист
Дженнифер
Флэкетт
- Продюсер
Паула
Мазур
- АЭПродюсер
Алан
Эдвард Белл
- СДПродюсер
Стивен
Джонс
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- КГХудожник
Колин
Гибсон
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл