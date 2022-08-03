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Осторожно, бабушка!

Осторожно, бабушка! (фильм, 1960) смотреть онлайн

1960, Осторожно, бабушка!
Мюзикл, Комедия82 мин18+

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О фильме

Герои фильма — молодая девушка-комсомолка и ее бабушка, не уступающая внучке в активности, энтузиазме и целеустремленности. Вместе им удается организовать комсомольцев (и не только!) на строительство нового Дома культуры.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb