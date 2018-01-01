Wink
Фильмы
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Джей Роуч

Jay Roach
Режиссёр

Актёры

Майк Майерс

Mike Myers
АктёрAustin Powers / Dr. Evil
Элизабет Хёрли

Elizabeth Hurley
АктрисаVanessa Kensington
Майкл Йорк

Michael York
АктёрBasil Exposition
Мими Роджерс

Mimi Rogers
АктрисаMrs. Kensington
Роберт Вагнер

Robert Wagner
АктёрNumber Two
Сет Грин

Seth Green
АктёрScott Evil
Фабиана Уденио

Fabiana Udenio
АктрисаAlotta Fagina
Минди Стерлинг

Mindy Sterling
АктрисаFrau Farbissina
Пол Диллон

Paul Dillon
АктёрPatty O'Brien
Чарльз Нэпьер

Charles Napier
АктёрCommander Gilmour

Сценаристы

Майк Майерс

Mike Myers
Сценарист

Продюсеры

Эрик МакЛеод

Eric McLeod
Продюсер
Деми Мур

Demi Moore
Продюсер
Майк Майерс

Mike Myers
Продюсер

Художники

Дина Аппель

Deena Appel
Художница
Боб Кенсинджер

Bob Kensinger
Художник

Операторы

Питер Диминг

Peter Deming
Оператор

Композиторы

Джордж С. Клинтон

George S. Clinton
Композитор