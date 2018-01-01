Wink
Фильмы
Оставленные HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Оставленные HD»

Режиссёры

Вик Армстронг

Vic Armstrong
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрRayford Steele
Чад Майкл Мюррэй

Chad Michael Murray
АктёрBuck Williams
Касси Томсон

Cassi Thomson
АктрисаChloe Steele
Никки Уилан

Nicky Whelan
АктрисаHattie Durham
Джордин Спаркс

Jordin Sparks
АктрисаShasta Carvell
Лиа Томпсон

Lea Thompson
АктрисаIrene Steele
Гэри Граббс

Gary Grubbs
АктёрDennis Beese
Куинтон Аарон

Quinton Aaron
АктёрSimon
Мартин Клебба

Martin Klebba
АктёрMelvin Weir
Джорджина Роулингс

Georgina Armstrong
АктрисаVenice Baxter (в титрах: Georgina Rawlings)

Сценаристы

Пол Лалонд

Paul Lalonde
Сценарист
Джон Патус

John Patus
Сценарист
Тим ЛаХэй

Tim LaHaye
Сценарист
Джерри Б. Дженкинс

Jerry B. Jenkins
Сценарист

Продюсеры

Пол Лалонд

Paul Lalonde
Продюсер
Джеймс Брюс IV

James Bruce IV
Продюсер

Актёры дубляжа

Вячеслав Гиндин

Актёр дубляжа
Александр Погребняк

Актёр дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Алина Проценко

Актриса дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа

Операторы

Джек Н. Грин

Jack N. Green
Оператор