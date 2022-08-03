Wink
Фильмы
Оставленные HD

Оставленные HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Left Behind HD
Фантастика, Драма105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История летчика Рэйфорда Стила, столкнувшегося во время рейса с исчезновением нескольких пассажиров прямо из салона самолета. Вскоре становится известно о случаях бесследного исчезновения и в других местах. Людей охватывает паника.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оставленные HD»