Оставленные HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Left Behind HD
Фантастика, Драма105 мин18+
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О фильме
История летчика Рэйфорда Стила, столкнувшегося во время рейса с исчезновением нескольких пассажиров прямо из салона самолета. Вскоре становится известно о случаях бесследного исчезновения и в других местах. Людей охватывает паника.
СтранаВеликобритания, США, Канада, Япония
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb
- ВАРежиссёр
Вик
Армстронг
- Актёр
Николас
Кейдж
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- КТАктриса
Касси
Томсон
- Актриса
Никки
Уилан
- ДСАктриса
Джордин
Спаркс
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- Актёр
Куинтон
Аарон
- МКАктёр
Мартин
Клебба
- ДРАктриса
Джорджина
Роулингс
- ПЛСценарист
Пол
Лалонд
- ДПСценарист
Джон
Патус
- ТЛСценарист
Тим
ЛаХэй
- ДБСценарист
Джерри
Б. Дженкинс
- ПЛПродюсер
Пол
Лалонд
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ДНОператор
Джек
Н. Грин