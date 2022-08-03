Особняк с привидениями
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Особняк с привидениями

Особняк с привидениями (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Haunted Mansion
Фэнтези, Семейный84 мин12+

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О фильме

В черный-черный особняк, в черные-черные комнаты ненадолго заселяется семья бизнесмена Джима Айверса. Они пока не подозревают, что здесь обитают сотни призраков, диких, но симпатичных. Скоро выяснится, что Айверсы очутились в таинственном доме неслучайно.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особняк с привидениями»