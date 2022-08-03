В черный-черный особняк, в черные-черные комнаты ненадолго заселяется семья бизнесмена Джима Айверса. Они пока не подозревают, что здесь обитают сотни призраков, диких, но симпатичных. Скоро выяснится, что Айверсы очутились в таинственном доме неслучайно.



