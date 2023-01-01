Биография

Марша Томасон – актриса английского происхождения, известная большинству зрителей благодаря исполнению главной роли в телесериале «Лас-Вегас». Актриса Марша Томасон родилась в 1976 году в Манчестере. Азы творческого образования получила в колледже, где освоила основы рисования и театрального искусства. Затем поступила в Манчестерский университет, где получила степень бакалавра по английскому языку. Первые фильмы Марши Томасон были сняты в стенах английских киностудий. Впервые свои силы в индустрии кинематографа она попробовала в возрасте 10 лет. В 1986 году юная актриса снялась в телесериале «Сценарий». Затем она принимает участие в съемках таких проектов, как сериал «Игра на поле», драма «Там, где сердце» и другие. После переезда в США актриса участвует в съемках диснеевской фэнтезийной комедии «Особняк с привидениями». Яркий талант и красота Марши Томасон позволяют ей завоевать сердца зрителей и кинокритиков. Ее карьера стремительно идет в гору. Она появляется в таких сериалах, как «Остаться в живых», где участвует в 12 сериях в роли Наоми Доррит, а также «Добиться или сломаться», «Белый воротничок», «Хороший доктор» и многих других.