Особняк с привидениями
Актёры и съёмочная группа фильма «Особняк с привидениями»
Режиссёры
Актёры
АктёрJim Evers
Эдди МерфиEddie Murphy
АктёрRamsley
Теренс СтэмпTerence Stamp
АктёрMaster Gracey
Натаниель ПаркерNathaniel Parker
АктрисаSara Evers
Марша ТомасонMarsha Thomason
АктрисаMadame Leota
Дженнифер ТиллиJennifer Tilly
АктёрEzra
Уоллес ШоунWallace Shawn
АктрисаEmma (в титрах: Dina Waters)
Дина СпайбиDina Spybey
АктёрMichael
Марк Джон ДжеффрисMarc John Jefferies
АктрисаMegan
Ари ДэвисAree Davis
АктёрMr. Coleman