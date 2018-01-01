Wink
Особняк с привидениями
Актёры и съёмочная группа фильма «Особняк с привидениями»

Актёры и съёмочная группа фильма «Особняк с привидениями»

Режиссёры

Роб Минкофф

Роб Минкофф

Rob Minkoff
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрJim Evers
Теренс Стэмп

Теренс Стэмп

Terence Stamp
АктёрRamsley
Натаниель Паркер

Натаниель Паркер

Nathaniel Parker
АктёрMaster Gracey
Марша Томасон

Марша Томасон

Marsha Thomason
АктрисаSara Evers
Дженнифер Тилли

Дженнифер Тилли

Jennifer Tilly
АктрисаMadame Leota
Уоллес Шоун

Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрEzra
Дина Спайби

Дина Спайби

Dina Spybey
АктрисаEmma (в титрах: Dina Waters)
Марк Джон Джеффрис

Марк Джон Джеффрис

Marc John Jefferies
АктёрMichael
Ари Дэвис

Ари Дэвис

Aree Davis
АктрисаMegan
Джим Дуган

Джим Дуган

Jim Doughan
АктёрMr. Coleman

Сценаристы

Дэвид Беренбаум

Дэвид Беренбаум

David Berenbaum
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Ганн

Эндрю Ганн

Andrew Gunn
Продюсер
Дон Хан

Дон Хан

Don Hahn
Продюсер
Бэрри Бернарди

Бэрри Бернарди

Barry Bernardi
Продюсер
Роб Минкофф

Роб Минкофф

Rob Minkoff
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Борис Улитин

Борис Улитин

Актёр дубляжа
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Мария Соснякова

Мария Соснякова

Актриса дубляжа
Татьяна Михалевкина

Татьяна Михалевкина

Актриса дубляжа

Художники

Бит Фрутигер

Бит Фрутигер

Beat Frutiger
Художник
Мона Мэй

Мона Мэй

Mona May
Художница
Розмари Бранденбург

Розмари Бранденбург

Rosemary Brandenburg
Художница

Операторы

Реми Адефаразин

Реми Адефаразин

Remi Adefarasin
Оператор

Композиторы

Марк Манчина

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор