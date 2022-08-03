Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

