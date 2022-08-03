Особенные (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Hors normes
Драма, Комедия108 мин18+
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О фильме
Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОНРежиссёр
Оливье
Накаш
- ЭТРежиссёр
Эрик
Толедано
- Актёр
Венсан
Кассель
- РКАктёр
Реда
Катеб
- Актриса
Элен
Венсан
- БМАктёр
Брайан
Мьялундама
- АИАктёр
Альбан
Иванов
- БЛАктёр
Бенжамин
Лесьер
- МЛАктёр
Марко
Локателли
- КМАктриса
Катрин
Муше
- Актёр
Фредерик
Пьеро
- СБАктриса
Сулиан
Брахим
- ЭТСценарист
Эрик
Толедано
- ОНСценарист
Оливье
Накаш
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ЭРПродюсер
Эрве
Руэ
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье