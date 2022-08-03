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Особенные (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Hors normes
Драма, Комедия108 мин18+

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О фильме

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особенные»