Wink
Фильмы
Ослепленный желаниями
Актёры и съёмочная группа фильма «Ослепленный желаниями»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ослепленный желаниями»

Режиссёры

Харольд Рэмис

Харольд Рэмис

Harold Ramis
Режиссёр

Актёры

Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер

Brendan Fraser
АктёрElliot
Элизабет Хёрли

Элизабет Хёрли

Elizabeth Hurley
АктрисаThe Devil
Фрэнсис О’Коннор

Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаAlison / Nicole
Мириам Шор

Мириам Шор

Miriam Shor
АктрисаCarol / Penthouse Hostess
Орландо Джонс

Орландо Джонс

Orlando Jones
АктёрDan / Esteban / Beach Jock / Sportscaster / African Party Guest
Пол Адельштейн

Пол Адельштейн

Paul Adelstein
АктёрBob / Roberto / Beach Jock / Sportscaster / Lincoln Aide
Тоби Хасс

Тоби Хасс

Toby Huss
АктёрJerry / Alejandro / Beach Jock / Sportscaster / Lance
Гэбриел Коссес

Гэбриел Коссес

Gabriel Casseus
АктёрElliot's Cellmate
Брайан Дойл-Мюррей

Брайан Дойл-Мюррей

Brian Doyle-Murray
АктёрPriest
Джефф Дусетте

Джефф Дусетте

Jeff Doucette
АктёрDesk Sergeant

Сценаристы

Ларри Гелбарт

Ларри Гелбарт

Larry Gelbart
Сценарист
Харольд Рэмис

Харольд Рэмис

Harold Ramis
Сценарист
Питер Толан

Питер Толан

Peter Tolan
Сценарист
Питер Кук

Питер Кук

Peter Cook
Сценарист

Продюсеры

Тревор Альберт

Тревор Альберт

Trevor Albert
Продюсер
Харольд Рэмис

Харольд Рэмис

Harold Ramis
Продюсер
Майкл Хейли

Майкл Хейли

Michael Haley
Продюсер
Сюзанн Херрингтон

Сюзанн Херрингтон

Suzanne Herrington
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Анастасия Тагина

Анастасия Тагина

Актриса дубляжа
Елена Борзунова

Елена Борзунова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Иван Агапов

Иван Агапов

Актёр дубляжа

Художники

Джон Декстер

Джон Декстер

John Dexter
Художник
Дина Аппель

Дина Аппель

Deena Appel
Художница
Гаррет Льюис

Гаррет Льюис

Garrett Lewis
Художник

Операторы

Билл Поуп

Билл Поуп

Bill Pope
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор