Ослепленный желаниями (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.12000, Bedazzled
Фэнтези, Комедия89 мин18+
О фильме
Чтобы приобрести в свою коллекцию очередную душу, дьявол выбирает обличие распутной красотки. Выбрав своей жертвой программиста-неудачника,дьявол дает ему семь желаний, но не позволяет ему наслаждаться результатами. Жизнь незадачливого парня превращается в нстоящий ад...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Харольд
Рэмис
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- Актриса
Мириам
Шор
- ОДАктёр
Орландо
Джонс
- ПААктёр
Пол
Адельштейн
- Актёр
Тоби
Хасс
- ГКАктёр
Гэбриел
Коссес
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- ДДАктёр
Джефф
Дусетте
- ЛГСценарист
Ларри
Гелбарт
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- ПТСценарист
Питер
Толан
- ПКСценарист
Питер
Кук
- Продюсер
Тревор
Альберт
- Продюсер
Харольд
Рэмис
- МХПродюсер
Майкл
Хейли
- СХПродюсер
Сюзанн
Херрингтон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АТАктриса дубляжа
Анастасия
Тагина
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман