Ослепленный желаниями (фильм, 2000) смотреть онлайн

Чтобы приобрести в свою коллекцию очередную душу, дьявол выбирает обличие распутной красотки. Выбрав своей жертвой программиста-неудачника,дьявол дает ему семь желаний, но не позволяет ему наслаждаться результатами. Жизнь незадачливого парня превращается в нстоящий ад...

