Ослепленный желаниями (фильм, 2000) смотреть онлайн

Ослепленный желаниями
Ослепленный желаниями

Ослепленный желаниями (фильм, 2000)

2000, Bedazzled
Фэнтези, Комедия, 89 мин, 18+

О фильме

Чтобы приобрести в свою коллекцию очередную душу, дьявол выбирает обличие распутной красотки. Выбрав своей жертвой программиста-неудачника,дьявол дает ему семь желаний, но не позволяет ему наслаждаться результатами. Жизнь незадачливого парня превращается в нстоящий ад...

Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ослепленный желаниями»