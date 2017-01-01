Осколки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

История драматических отношений между вечно занятым бизнесменом и его женой, привыкшей к спокойствию и застою. Ее забытые мечты пробуждаются с появлением незнакомца, ставящего героиню перед выбором.



Осколки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.