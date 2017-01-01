Осколки (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Middleground
Драмы, Мелодрамы70 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История драматических отношений между вечно занятым бизнесменом и его женой, привыкшей к спокойствию и застою. Ее забытые мечты пробуждаются с появлением незнакомца, ставящего героиню перед выбором.
Осколки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Алиса
Хазанова
- НХАктёр
Ной
Хантли
- КБАктёр
Крис
Битем
- Актриса
Алиса
Хазанова
- РКАктёр
Роб
Кэмпбелл
- МРАктриса
Мариса
Райан
- ДРАктёр
Дэниэл
Рэймонт
- АДАктёр
Адам
Девенпорт
- ЭБАктёр
Эри
Бэркэн
- РГАктёр
Роберт
Гульюццо
- Сценарист
Алиса
Хазанова
- МКСценарист
Майкл
Куписк
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Алиса
Хазанова
- Продюсер
Роман
Волобуев
- КБПродюсер
Клаудио
Белланте
- МДХудожница
Мисси
ДиПьеро
- Монтажёр
Роман
Волобуев
- Оператор
Федор
Лясс
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин