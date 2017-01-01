Осколки
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Осколки

Осколки (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Middleground
Драмы, Мелодрамы70 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История драматических отношений между вечно занятым бизнесменом и его женой, привыкшей к спокойствию и застою. Ее забытые мечты пробуждаются с появлением незнакомца, ставящего героиню перед выбором.

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Информация

Страна
Россия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осколки»

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