Оправданная жестокость (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Двое бандитов путешествуют по американской провинции, оставляя после себя многочисленные трупы. Однажды они оказываются в тихом городке Миллбрук, штат Индиана. В этом городе живeт Том Столл, уважаемый всеми владелец небольшой закусочной, и его семья — жена Иди и двое детей, Джек и Сара. При по�пытке вооружeнного ограбления своей закусочной Том Столл убивает бандитов и становится местным героем, о его подвиге упоeнно рассказывает телевидение.



Оправданная жестокость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.