Оправданная жестокость (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, A History of Violence
Боевики, Драмы91 мин18+
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Сюжет
Двое бандитов путешествуют по американской провинции, оставляя после себя многочисленные трупы. Однажды они оказываются в тихом городке Миллбрук, штат Индиана. В этом городе живeт Том Столл, уважаемый всеми владелец небольшой закусочной, и его семья — жена Иди и двое детей, Джек и Сара. При по�пытке вооружeнного ограбления своей закусочной Том Столл убивает бандитов и становится местным героем, о его подвиге упоeнно рассказывает телевидение.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Эд
Харрис
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ЭХАктёр
Эштон
Холмс
- ПМАктёр
Питер
Макнил
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- КШАктёр
Кайл
Шмид
- СКАктриса
Самела
Кэй
- ДОСценарист
Джош
Олсон
- ДВСценарист
Джон
Вагнер
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ДСПродюсер
Дж.С.
Спинк
- КАПродюсер
Кент
Альтерман
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- Композитор
Говард
Шор