Оправданная жестокость
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Оправданная жестокость

Оправданная жестокость (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, A History of Violence
Боевики, Драмы91 мин18+

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Сюжет

Двое бандитов путешествуют по американской провинции, оставляя после себя многочисленные трупы. Однажды они оказываются в тихом городке Миллбрук, штат Индиана. В этом городе живeт Том Столл, уважаемый всеми владелец небольшой закусочной, и его семья — жена Иди и двое детей, Джек и Сара. При попытке вооружeнного ограбления своей закусочной Том Столл убивает бандитов и становится местным героем, о его подвиге упоeнно рассказывает телевидение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оправданная жестокость»

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