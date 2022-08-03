Опасный квартал
Wink
Фильмы
Опасный квартал

Опасный квартал (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.22011, The Son of No One
Триллер, Драма89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный герой — молодой полицейский, приписанный к участку в районе, где в основном проживает рабочий класс. Герой вырос в этом районе, и теперь, когда он вернулся сюда стражем закона, на поверхности оказался некий секрет, который может уничтожить как семью копа, так и его самого.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный квартал»