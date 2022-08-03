Опасный квартал (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.22011, The Son of No One
Триллер, Драма89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главный герой — молодой полицейский, приписанный к участку в районе, где в основном проживает рабочий класс. Герой вырос в этом районе, и теперь, когда он вернулся сюда стражем закона, на поверхности оказался некий секрет, который может уничтожить как семью копа, так и его самого.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Дито
Монтиель
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ТМАктёр
Трэйси
Морган
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Аль
Пачино
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- УПАктриса
Урсула
Паркер
- БГАктёр
Брайан
Гилберт
- ДЧАктёр
Джейк
Черри
- ДМСценарист
Дито
Монтиель
- ДМПродюсер
Дито
Монтиель
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ДИКомпозитор
Джонатан
Илайас