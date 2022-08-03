Оно 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Побежденный в финале первой части клоун Пеннивайз спустя 27 лет вновь возвращается в Дерри. Повзрослевшие и разъехавшиеся кто куда члены Клуба неудачников отправляются в родной городок, чтобы отразить атаку злодея и разобраться с собственными страхами, вытесненными в детстве.

