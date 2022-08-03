Оно 2
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Оно 2

Оно 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, It Chapter Two
Ужасы, Драма162 мин18+

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О фильме

Побежденный в финале первой части клоун Пеннивайз спустя 27 лет вновь возвращается в Дерри. Повзрослевшие и разъехавшиеся кто куда члены Клуба неудачников отправляются в родной городок, чтобы отразить атаку злодея и разобраться с собственными страхами, вытесненными в детстве.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
162 мин / 02:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно 2»