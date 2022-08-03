Оно 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, It Chapter Two
Ужасы, Драма162 мин18+
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О фильме
Побежденный в финале первой части клоун Пеннивайз спустя 27 лет вновь возвращается в Дерри. Повзрослевшие и разъехавшиеся кто куда члены Клуба неудачников отправляются в родной городок, чтобы отразить атаку злодея и разобраться с собственными страхами, вытесненными в детстве.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Андрес
Мускетти
- Актриса
Джессика
Честейн
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Билл
Хейдер
- АМАктёр
Айзейя
Мустафа
- ДРАктёр
Джей
Райан
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- ЭБАктёр
Энди
Бин
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ДМАктёр
Джейден
Мартелл
- УОАктёр
Уайатт
Олефф
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ГДПродюсер
Гари
Доберман
- ДФПродюсер
Джейсон
Фукс
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш