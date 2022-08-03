Она
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Она

Она (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.92015, Elle
Триллер, Боевик125 мин18+

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О фильме

Состоятельная парижанка Мишель - владелица крупной компании по разработке видеоигр. С мужем она в разводе, у сына своя жизнь, а у самой Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в еe дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает еe и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть того насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Она»