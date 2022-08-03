Она (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.92015, Elle
Триллер, Боевик125 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Состоятельная парижанка Мишель - владелица крупной компании по разработке видеоигр. С мужем она в разводе, у сына своя жизнь, а у самой Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в еe дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает еe и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть того насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Пол
Верховен
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Лоран
Лафитт
- АКАктриса
Анн
Косиньи
- Актёр
Шарль
Берлен
- Актриса
Виржини
Эфира
- ЖМАктриса
Жюдит
Магр
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- Актёр
Йонас
Блоке
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ВПАктриса
Вимала
Понс
- ДБСценарист
Дэвид
Бирк
- ФДСценарист
Филипп
Джиан
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- Продюсер
Мишель
Меркт
- ККПродюсер
Кевин
Кнейвайс
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- НРХудожница
Натали
Рауль
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли