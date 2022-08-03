Она (фильм, 2015) смотреть онлайн

Состоятельная парижанка Мишель - владелица крупной компании по разработке видеоигр. С мужем она в разводе, у сына своя жизнь, а у самой Мишель необременительный роман с мужем подруги. Однажды в еe дом врывается мужчина в черном, жестоко избивает еe и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. С этого момента она в каждом мужчине из своего окружения начинает видеть того насильника. Она хочет найти его, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции.

