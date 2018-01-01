Wink
Фильмы
Он и она
Актёры и съёмочная группа фильма «Он и она»

Актёры и съёмочная группа фильма «Он и она»

Режиссёры

Седрик Клапиш

Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Режиссёр

Актёры

Франсуа Сивиль

Франсуа Сивиль

François Civil
АктёрRémy Pelletier
Ана Жирардо

Ана Жирардо

Ana Girardot
АктрисаMélanie Brunet
Камилль Коттен

Камилль Коттен

Camille Cottin
АктрисаLa psy de Mélanie
Франсуа Берлеан

Франсуа Берлеан

François Berléand
АктёрJ. B. Meyer
Симон Абкарян

Симон Абкарян

Simon Abkarian
АктёрMansour
Эй Айдара

Эй Айдара

Eye Haidara
АктрисаDjena
Ребекка Мардер

Ребекка Мардер

Rebecca Marder
АктрисаCapucine Brunet
Пьер Нинэ

Пьер Нинэ

Pierre Niney
АктёрMathieu Bernard
Зинедин Суалем

Зинедин Суалем

Zinedine Soualem
АктёрLe pharmacien
Вирджини Хок

Вирджини Хок

Virginie Hocq
АктрисаLa pharmacienne

Сценаристы

Сантьяго Амигорена

Сантьяго Амигорена

Santiago Amigorena
Сценарист
Седрик Клапиш

Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Сценарист

Продюсеры

Седрик Клапиш

Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Продюсер
Бруно Леви

Бруно Леви

Bruno Levy
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Крутояров

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Алёна Андронова

Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Александр Хотченков

Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа

Художники

Анн Скотт

Анн Скотт

Anne Schotte
Художница

Композиторы

Лоик Дюри

Лоик Дюри

Loïc Dury
Композитор
Кристоф Минк

Кристоф Минк

Christophe Minck
Композитор