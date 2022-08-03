Он и она
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Он и она

Он и она (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Deux moi
Драма, Комедия105 мин18+

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О фильме

Он и Она живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Он и она»