Омен: Перерождение (фильм, 2019) смотреть онлайн

В день смерти кровавого маньяка американка Сара Блум рожает первенца. Впоследствии выясняется, что совпадение вовсе не случайно. Малютка Майлз растeт настоящим вундеркиндом, но чем старше он становится, тем больше странностей и агрессии обнаруживается в его поведении. Поможет ли медиум?

