Омен: Перерождение
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Омен: Перерождение

Омен: Перерождение (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Prodigy
Ужасы88 мин18+

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О фильме

В день смерти кровавого маньяка американка Сара Блум рожает первенца. Впоследствии выясняется, что совпадение вовсе не случайно. Малютка Майлз растeт настоящим вундеркиндом, но чем старше он становится, тем больше странностей и агрессии обнаруживается в его поведении. Поможет ли медиум?

Страна
США, Гонконг
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Омен: Перерождение»