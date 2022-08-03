Омен: Перерождение (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Prodigy
Ужасы88 мин18+
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О фильме
В день смерти кровавого маньяка американка Сара Блум рожает первенца. Впоследствии выясняется, что совпадение вовсе не случайно. Малютка Майлз растeт настоящим вундеркиндом, но чем старше он становится, тем больше странностей и агрессии обнаруживается в его поведении. Поможет ли медиум?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НМРежиссёр
Николас
МакКарти
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- ДРАктёр
Джексон
Роберт Скотт
- ПМАктёр
Питер
Муни
- Актёр
Колм
Фиор
- ПФАктёр
Пол
Фото
- БААктриса
Бриттани
Аллен
- ПБАктриса
Паула
Бодро
- ЭМАктриса
Элиза
Мулчерри
- ОААктриса
Олунике
Аделийи
- ДЛАктриса
Джанет
Лэнд
- ДБСценарист
Джеффри
Бюхлер
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- ДБПродюсер
Джеффри
Бюхлер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ШФХудожница
Шэйн
Фокс
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара