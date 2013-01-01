Окулус (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Брат и сестра пытаются разгадать тайну трагической смерти родителей. Карен Гиллан, известная по роли Небулы в «Стражах Галактики», и звезда «Богов Египта» и «Малефисенты» Брентон Туэйтс в жутком хорроре от режиссера «Доктора Сна».
Тим Расселл 11 лет назад потерял обоих род�ителей: его отец Алан сначала убил супругу, а потом покончил с собой. В попытке избавиться от детской травмы Тим проходит лечение в психиатрической клинике и вот, наконец, возвращается домой, где его ждет старшая сестра Кейли. Оба убеждены, что причиной семейной трагедии стало старинное зеркало, которое отец когда-то купил для своего кабинета. Кейли уговаривает брата вернуться в отчий дом, чтобы уничтожить проклятое зеркало.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Флэнаган
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- КСАктриса
Кэти
Сакхофф
- Актёр
Рори
Кокрейн
- АБАктриса
Анналиса
Бассо
- ГРАктёр
Гаррет
Райан
- ДЛАктёр
Джеймс
Лэфферти
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- КСАктриса
Кейт
Сигел
- СГАктёр
Скотт
Грэм
- Сценарист
Майк
Флэнаган
- ДХСценарист
Джефф
Ховард
- ДССценарист
Джефф
Сейдман
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ТМПродюсер
Тревор
Мэйси
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МППродюсер
Морган
Питер Браун
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Ильюшенко
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- Монтажёр
Майк
Флэнаган
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри