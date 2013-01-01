Окулус (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Брат и сестра пытаются разгадать тайну трагической смерти родителей. Карен Гиллан, известная по роли Небулы в «Стражах Галактики», и звезда «Богов Египта» и «Малефисенты» Брентон Туэйтс в жутком хорроре от режиссера «Доктора Сна».



Тим Расселл 11 лет назад потерял обоих род�ителей: его отец Алан сначала убил супругу, а потом покончил с собой. В попытке избавиться от детской травмы Тим проходит лечение в психиатрической клинике и вот, наконец, возвращается домой, где его ждет старшая сестра Кейли. Оба убеждены, что причиной семейной трагедии стало старинное зеркало, которое отец когда-то купил для своего кабинета. Кейли уговаривает брата вернуться в отчий дом, чтобы уничтожить проклятое зеркало.



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