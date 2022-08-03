Околофутбола (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Околофутбола
Драма, Криминал93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Григорий
Иванец
- ПЕАктёр
Павел
Ерлыков
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- ЮМАктриса
Юлия
Маньковская
- ЕБАктёр
Евгений
Березин
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Сергей
Шнырев
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ИМСценарист
Иван
Медведев
- АГСценарист
Алексей
Горбунов
- ЕССценарист
Евгений
Селеменев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДЛПродюсер
Денис
Лось
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ИЩХудожник
Иван
Щетинин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АТМонтажёр
Анатолий
Тимофеев
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- КГКомпозитор
Кирилл
Горохов