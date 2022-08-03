Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь.

