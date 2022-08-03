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Околофутбола

Околофутбола (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Околофутбола
Драма, Криминал93 мин18+

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О фильме

Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Кем бы они ни были в обычной жизни — студентами или банкирами, музыкантами или автомеханиками, на самом деле все они — одна «фирма». Попасть в «фирму» очень сложно, но если ты в ней оказался — это на всю жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Околофутбола»